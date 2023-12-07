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Британия разместила дополнительно тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке

Министр Шаппс: Британия разместила еще тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке

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Rahmat Gul/AP

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что страна разместила дополнительно тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке. Его слова приводятся на сайте британского правительства.

По его словам, силы Британии находятся в регионе для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и помощи в стабилизации обстановки там.

На этой неделе Шаппс посетит Кипр, Израиль и Палестину, в ходе поездки его будет сопровождать начальник британского штаба обороны Тони Радакин. Министр обсудит усилия по ускорению доставки жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа и усилия по обеспечению освобождения всех оставшихся боевиков ХАМАС заложников, в том числе британских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что Британия проведет полеты над Газой для обнаружения заложников.

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