Британия разместила дополнительно тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что страна разместила дополнительно тысячу военнослужащих на Ближнем Востоке. Его слова приводятся на сайте британского правительства.

По его словам, силы Британии находятся в регионе для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и помощи в стабилизации обстановки там.

На этой неделе Шаппс посетит Кипр, Израиль и Палестину, в ходе поездки его будет сопровождать начальник британского штаба обороны Тони Радакин. Министр обсудит усилия по ускорению доставки жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа и усилия по обеспечению освобождения всех оставшихся боевиков ХАМАС заложников, в том числе британских граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что Британия проведет полеты над Газой для обнаружения заложников.