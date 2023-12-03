Хуситы пообещали возобновить удары по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) возобновит нанесение ударов по Израилю после окончания перемирия в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.

Представитель движения заявил, что хуситы ответят на агрессию Израиля после того, как его армия нанесла ракетные удары по территории анклава.

«Официальный представитель вооруженных сил (хуситов. — Прим. ред.) Яхья Сариа подчеркнул, что вооруженные силы возобновят нанесение болезненных и сокрушительных ударов по сионистскому образованию (Израилю. — Прим. ред.) после того, как оно вернулось к агрессии против сектора Газа», — говорится в сообщении.

3 декабря Армия обороны Израиля заявила об обстреле с территории Сирии. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику выстрела.

До этого ЦАХАЛ нанес удары по объектам палестинской исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа.

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