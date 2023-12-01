В Катаре указали на сложности в возобновлении перемирия между Израилем и ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС и Израиль продолжают переговоры по возобновлению перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил МИД Катара, пишет ТАСС.

Однако возобновление ударов по Газе со стороны Израиля в первые часы после конца перемирия осложняет посредничество, отметили в дипведомстве.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, во время перемирия ХАМАС должен был освободить 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи должны были допустить представителей Красного Креста.

Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. ХАМАС также заявлял о готовности продлить перемирие в конфликте с Израилем.

Однако 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив палестинское радикальное движение в нарушении условий перемирия. Таким образом, гуманитарное перемирие в секторе Газа закончилось.

Ранее в Газе назвали количество домов, уничтоженных ударами Израиля