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В Минобороны России предупредили о возможном применении ВСУ биологического оружия

Минобороны: ВСУ могут применить биооружие из-за неудачного контрнаступления

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить биологическое оружие в связи с тем, что им не удалось добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего контрнаступления. Об этом на сессии III Конгресса молодых ученых заявил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

По его словам, Минобороны РФ предполагает смещение активности украинской армии в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств.

«Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных», — сказал Кириллов.

Он также указал, что «косвенным свидетельством для этого является обнаружение на освобожденных территориях большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

До этого Кирилов заявлял, что США продолжают контролировать деятельность ряда биолабораторий на Украине, поскольку хотят возобновить их работу после завершения конфликта. По мнению генерала, в Соединенных Штатах сохраняют повышенный интерес к исследованиям в стране.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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