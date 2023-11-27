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Военный эксперт оценил вероятность расширения зоны СВО

Военный эксперт Онуфриенко: зона СВО может расшириться на северную Украину

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Станислав Красильников/РИА Новости

На фоне неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), Россия действительно может расширить зону боевых действий. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя сообщения украинских военных о подготовке к расширению границ конфликта.

«Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», — предположил эксперт.

Он добавил, что российские Вооруженные силы обладают мощным наступательным потенциалом. Однако, по его словам, перед развертыванием масштабной операции необходимо проработать кадровый вопрос. Продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций, заключил Онуфриенко.

В интервью ABC News командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что в настоящий момент армейское руководство начало подготовку к выходу зоны конфликта за пределы восточной и южной частей Украины.

Ранее бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон дал прогноз, согласно которому, ВСУ не получится удержать свои позиции в конфликте с Россией до февраля 2024 года.

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