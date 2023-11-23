Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

По данным агентства, речь идет об американском объекте в районе месторождения природного газа «Конико». Как рассказал источник, всего из окрестностей города Дейр-эз-Зор в сторону военной базы было выпущено четыре ракеты.

«Обстрел привел к тому, что столб дыма поднимается с южной стороны месторождения», — говорится в публикации.

22 ноября заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что за последний месяц американские военные на территории Сирии и Ирака 66 раз подверглись атакам со стороны местных вооруженных формирований. По ее словам, в результате обстрелов ранения получили 62 солдата.

За три дня до этого бойцы шиитского иракского ополчения атаковали американскую базу «Эт-Танф», расположенную в Сирии. Как рассказали представители данного формирования, принадлежавший им беспилотный летательный аппарат (БПЛА) успешно поразил цель на территории базы США.

Ранее в США рассказали о разочаровании военного руководства страны из-за ближневосточной стратегии правительства.