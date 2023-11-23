Российские военные отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили одну атаку украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 95 солдат, сообщается в официальном Telegram-канале российского Минобороны.

По данным ведомства, штурмовые группы 5-й бригады Национальной гвардии Украины попытались атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Григоровка. Последнее находится в Донецкой народной республике (ДНР).

Однако подразделения группировки войск «Центр» совместно с армейской авиацией и артиллерией успешно отразили атаку. Более того, бойцы ВС РФ поразили место скопления живой силы и техники украинских отрядов вблизи Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили до 95 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — уточняется в заявлении.

Как отметили представители министерства, также во время сражений российские военные уничтожили три самоходные артиллерийские установки. Речь идет о комплексах Krab польского производства, M109 Paladin американского производства и Caezar французского производства.

Ранее в ЛНР рассказали, что украинские солдаты начали чаще использовать БПЛА на Краснолиманском направлении.