Хуситы в Йемене запустили баллистические ракеты по Израилю

По информации йеменского телеканала Al Masirah, были запущены крылатые ракеты из Йемена по различным военным объектам в городе Эйлат на юге Израиля. Военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил эту информацию в эфире телеканала, отметив, что хуситы будут продолжать атаковать, пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа.

В последние недели хуситы уже неоднократно пытались атаковать Израиль ракетами и беспилотниками. В последней атаке 15 ноября они запустили баллистические ракеты по нескольким целям, включая Эйлат. Армия обороны Израиля сообщила, что с помощью системы ПВО «Стрела» была перехвачена ракета «земля-земля», выпущенная из Йемена над Красным морем.

Кроме того, хуситы заявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море, в том числе те, которые принадлежат или эксплуатируются израильскими компаниями. Недавно они захватили судно на юге Красного моря, на борту которого находятся 25 человек, не являющихся израильтянами. Среди них граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики. Хуситы обещали обращаться с неизраильскими гражданами на борту судна согласно правилам исламского гостеприимства — дружелюбно и уважительно.

Хуситов в Йемене поддерживают Иран, исламистское движение «Хезболла» в Ливане и другие шиитские группировки на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее хуситы раскрыли планы на захваченное судно.