По информации издания «Страна», в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Также о взрывах сообщается в Вознесенском районе Николаевской области Украины.

Подробности происшествия не уточняются. В настоящее время объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Ранее сообщалось о взрывах в Вознесенском районе Николаевской области.

22 ноября украинские власти заявили о повреждении завода в Херсонской области. В ночь на 22 ноября в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу, она продолжалась почти два часа. Также сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.