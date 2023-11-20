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В Харьковской области сообщили о больших потерях ВСУ

Ганчев: украинские войска несут серьезные потери в Харьковской области

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Mstyslav Chernov/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в ходе боевых действий на территории Харьковской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

По его словам, российские военнослужащие активно уничтожают украинские склады с боеприпасами на указанном участке фронта. Более того, бойцы Вооруженных сил РФ успешно предотвращают попытки командования ВСУ осуществить ротацию солдат.

«Наши парни закрепились на определенных позициях, чаще и чаще звучит населенный пункт Синьковка, там ребята уже выбили позиции и могут вести оборону по всей линии фронта», — подчеркнул Ганчев.

Также он обратил внимание на распространение мародерства в некоторых населенных пунктах. Речь идет о городах и селах, которые находятся на подконтрольной украинским властям части Харьковской области.

Кроме того, в ходе интервью руководитель региональной администрации выразил надежду на продвижение российских войск на Купянском направлении в начале следующего года. Как он сказал, из-за отсутствия регулярных поставок западной техники военные ВСУ могут просто «выдохнуться».

«Будем наблюдать за ситуацией. Я думаю, очень скоро она изменится», — резюмировал Ганчев.

Ранее в США рассказали, почему украинские власти пытаются привлечь в ряды армии как можно больше женщин.

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