На Украине раскритиковали немецкие танки Leopard 1

Танки Leopard 1, которые Германия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ), достаточно устарели и не подходят для современных боевых действий. Об этом украинский генерал в отставке Сергей Кривонос сказал в эфире украинского телеканала «Прямой».
Военный отметил, что немецкие танки малоэффективны, на поле боя они «кажутся каменным веком».
Кривонос также обратил внимание на то, что даже первые четыре модернизированных немецких танка Leopard 2 не представляют из себя то, что сейчас бы помогло армии Украины.
По словам генерала, некоторые боевые машины доходят на Украину в поврежденном состоянии.
Обозреватель Дэвид Экс в журнале Forbes ранее заявил, что ВСУ отправили на передовую линию танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты.
До этого в Австрии назвали танки Leopard бесполезными для ВСУ. Там указали на то, что эти машины не показали эффективности в условиях полноценного конфликта.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.