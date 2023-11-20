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На Украине раскритиковали немецкие танки Leopard 1

Генерал Кривонос: украинские танки Leopard 1 кажутся каменным веком на поле боя

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Global Look Press

Танки Leopard 1, которые Германия предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ), достаточно устарели и не подходят для современных боевых действий. Об этом украинский генерал в отставке Сергей Кривонос сказал в эфире украинского телеканала «Прямой».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Военный отметил, что немецкие танки малоэффективны, на поле боя они «кажутся каменным веком».

Кривонос также обратил внимание на то, что даже первые четыре модернизированных немецких танка Leopard 2 не представляют из себя то, что сейчас бы помогло армии Украины.

По словам генерала, некоторые боевые машины доходят на Украину в поврежденном состоянии.

Обозреватель Дэвид Экс в журнале Forbes ранее заявил, что ВСУ отправили на передовую линию танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты.

До этого в Австрии назвали танки Leopard бесполезными для ВСУ. Там указали на то, что эти машины не показали эффективности в условиях полноценного конфликта.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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