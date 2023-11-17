Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья

Глава Чечни Кадыров проверил, как стреляют его сыновья Ахмат и Адам

close
100%
Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Российском университете спецназа в Гудермесе проверил навыки огневой подготовки своих сыновей Ахмата и Адама. Он разместил в своем Telegram-канале видео, на котором молодые люди стреляют в мишени из пистолета и автомата.

«В Гудермесе проверил навыки огневой подготовки у Ахмата и Адама Кадыровых. Пострелял и сам», — рассказал Кадыров.

Он похвалил сыновей, отметив, что Ахмат и Адам «отработали по мишеням на отлично» и продемонстрировали достаточно высокие результаты.

Глава Чечни также показал и собственные навыки огневой подготовки. Он признался, что готовится к войне и «самое интересное впереди».

15 ноября Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокировал аккаунты сыновей Кадырова.

Накануне старший сын главы Чечни Ахмат получил должность первого заместителя министра спорта республики. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов.

Ранее сына Кадырова вызвали на боксерский поединок.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий