Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Российском университете спецназа в Гудермесе проверил навыки огневой подготовки своих сыновей Ахмата и Адама. Он разместил в своем Telegram-канале видео, на котором молодые люди стреляют в мишени из пистолета и автомата.

«В Гудермесе проверил навыки огневой подготовки у Ахмата и Адама Кадыровых. Пострелял и сам», — рассказал Кадыров.

Он похвалил сыновей, отметив, что Ахмат и Адам «отработали по мишеням на отлично» и продемонстрировали достаточно высокие результаты.

Глава Чечни также показал и собственные навыки огневой подготовки. Он признался, что готовится к войне и «самое интересное впереди».

15 ноября Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокировал аккаунты сыновей Кадырова.

Накануне старший сын главы Чечни Ахмат получил должность первого заместителя министра спорта республики. Об этом сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов.

Ранее сына Кадырова вызвали на боксерский поединок.