В Сирии заявили о ракетной атаке со стороны Израиля

Столица Сирии подверглась ракетной атаке со стороны израильских войск. Об этом сообщила местная газета Al Watan со ссылкой на источник в военных структурах страны, передает ТАСС.

В материале указано, что в Дамаске сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По данным сирийского издания, средства защиты открыли огонь по воздушным целям.

«Сирийские зенитчики отражают атаку со стороны израильских агрессоров», — говорится в статье.

Как сказал источник, в результате работы системы противовоздушной обороны в небе над Дамаском были уничтожены несколько ракет. Однако другие подробности о произошедшем пока не уточняются.

12 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные страны нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. В заявлении подчеркивалось, что данный шаг стал ответом на атаку на спорные Голанские высоты.

7 ноября позиции израильских войск, расположенные на указанной территории, подверглись обстрелу со стороны неизвестных боевиков. Позже заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить рассказал об ударах израильской авиации по местам дислокации сирийских солдат в двух провинциях республики.

Ранее в Сирии призвали арабские страны бойкотировать Израиль.