ПВО Израиля перехватила воздушную цель из сектора Газа

Система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля ликвидировала воздушную цель, проникшую в воздушное пространство страны из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Система ПВО «Железный купол» успешно перехватила подозрительную воздушную цель», — говорится в заявлении.

Дополнительных подробностей пока не приводится.

Незадолго до этого израильская армия сообщила о нанесении ответных воздушных ударов по ячейке и пусковой площадке шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Как уточнили в ЦАХАЛ, среди этих объектов значились инфраструктура и военные посты, принадлежащие «Хезболле».

Перед этим лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что боевики продолжат бои с Израилем в пограничных районах на юге Ливана с применением ракет «Буркан» весом в полтонны.

Ранее в Израиле заявили о готовности действовать по обе стороны границы с Ливаном при необходимости.