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Новейший минный тральщик для Балтфлота вышел в море для испытаний

Минобороны: новейший минный тральщик «Лев Чернавин» вышел в море для испытаний

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Минобороны России

Новый морской тральщик «Лев Чернавин» проекта 12700 «Александрит», предназначенный для Балтийского флота, вышел в море для проведения испытаний. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Согласно приведенной информации, 10 ноября корабль противоминной обороны покинул Ленинградскую военно-морскую базу в Кронштадте и направился в Финский залив. В Балтийском море корабль проведет испытания минно-трального вооружения. На борту судна вместе с экипажем находится приемо-сдаточная команда, которая следит за функционированием всех систем и механизмов.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в ходе первого этапа заводских ходовых испытаний «Лев Чернавин» подтвердил свои маневренные характеристики, а также продемонстрировал уверенную работу энергетической установки и систем навигации.

После заводских испытаний морской тральщик приступит к государственным испытаниям, а затем будет передан Балтийскому флоту.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

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