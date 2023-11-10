В США рассказали о широких возможностях российских истребителей МиГ-31

Cверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31 Северного флота России, ранее отработавшие перехват на большой высоте над Баренцевым морем, способны нейтрализовать любую угрозу со стороны НАТО. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

«МиГ-31 демонстрируют возможности перехвата на большой высоте на Крайнем Севере», — указывается в материале.

Согласно информации издания, роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море возрастает на фоне расширения возможностей Североатлантического альянса в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с легких истребителей F-16 на малозаметные истребители-бомбардировщики F-35.

В статье говорится, что ракеты «воздух-воздух», установленные на МиГ-31, могут работать выше предела Армстронга и стрелять всеми видами вооружения даже в космосе. У них большая дальность полета (400 км), непревзойденная скорость в 6 Махов и огромные 60-килограммовые боеголовки, что позволяет воздушному судну представлять особую опасность для целей на любой высоте. Авторы публикации также отметили способность МиГ-31 действовать в экстремальных погодных условиях.

«Большая мощность датчиков сделала их первыми в мире боевыми самолетами, способными на больших расстояниях перехватывать низколетящие крылатые ракеты», — отмечает журнал.

Незадолго до этого пресс-служба Северного флота сообщала, что в ходе учений над Баренцевым морем экипажи истребителей МиГ-31 выполнили перехват условного противника в стратосфере.

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