Украинский солдат обвинил командование в гибели более 50 военных 128-й бригады ВСУ

Солдат 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинил командование подразделения в гибели более 50 военных. Об этом он заявил в интервью газете Washington Post.

Военнослужащий рассказал, что удар российской ракетой произошел во время церемонии награждения украинских военных. По его словам, на церемонии собрались лучшие расчеты артиллерийских подразделений бригады. В итоге это привело к массовой гибели военнослужащих, в том числе, многих офицеров.

Украинский военный назвал случившееся ошибкой командования. На его взгляд, командование не должно было проводить торжественной церемонии награждения, а раздать награды прямо в окопах. Он подчеркнул, что в боевых условиях солдаты и офицеры бригады недопустимо расслабились.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ отстранен из-за удара ВС РФ по украинским военным во время торжественного построения. По словам главы государства, комбриг отстранен на время следствия.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.