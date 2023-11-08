Бункер лидера ХАМАС окружен

Согласно информации от Sky News, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар находится в окружении в своем бункере.

Местоположение бункера не уточняется. Галант отметил, что Синвар не поддерживает связь со своими сторонниками, и пообещал, что лидер боевиков будет уничтожен.

Впервые за десятилетия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию в центре сектора Газа. Галант объяснил, что происходит штурм опорных пунктов ХАМАС со всех сторон с координацией морских и воздушных сил.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.