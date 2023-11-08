Израиль нанес авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел

В ответ на обстрел со стороны Ливана израильские военные провели авиаудары по объектам, принадлежащим шиитской организации «Хезболла». Информацию об этом сообщила пресс-служба армии.

«В ответ на предшествующий обстрел из Ливана истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы». Среди целей были выбраны оружейные склады, пусковые установки, инфраструктура командования террористической группировки, а также другие объекты, содержащие технические средства «Хезболлы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливане с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что их участие в конфликте ХАМАС и Израиля не отвечает ничьим интересам.