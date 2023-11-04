В Белом доме прокомментировали гумпаузы в палестино-израильском конфликте

Договоренности о гуманитарных паузах в палестино-израильском конфликте до сих пор нет. Об этом во время брифинга рассказал высокопоставленный американский чиновник из администрации президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

«До сих пор нет договоренности (о гуманитарных паузах. — «Газета.Ru»), однако мы работаем чрезвычайно усердно», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что Байден желает установления гуманитарной паузы в конфликте.

До этого газета Politico писала, что администрация президента США потребовала от израильских властей предоставить объяснения причин удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

Источник газеты поделился, что диалог был сфокусирован на просьбе к Иерусалиму принять более действенные меры, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.

Президент Израиля Ицхак Герцог говорил, что Иерусалим продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС до конца.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.