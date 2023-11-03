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В ЛНР заявили о снижении активности ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко: ВКС РФ вынудили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении

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Alex Babenko/AP

Украинские войска снизили свою активность на Краснолиманском направлении после того, как Воздушно-космические силы РФ нанесли массированные удары по целям на данном участке фронта. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность», — заявил он.

Эксперт добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно уменьшили количество штурмовых действий и обстрелов позиций российских войск на Краснолиманском направлении. В настоящее время украинские военные на передовых позициях сосредоточены на осуществлении ротации и ведении контрбатарейной борьбы, уточнил Марочко.

Утром 3 ноября группа российских штурмовиков Су-25СМ нанесла удары по опорному пункту и району скопления живой силы украинских войск на Краснолиманском направлении. По данным Министерства обороны РФ, в ходе операции российские летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-13.

За день до этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские солдаты за сутки нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ на Краснолиманском направлении. Более того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения Вооруженных сил РФ вскрыли и подавили 30 украинских артиллерийских расчетов.

Ранее в ЛНР заявили об изменении тактики украинских войск на Краснолиманском направлении.

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Операция на Украине
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