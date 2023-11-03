В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир украинского спецназа Андрей Кудабеков. Об этом сообщает «Русская весна».

По информации военкоров, до начала СВО Кудабеков работал в ЧВК в Африке, а после вернулся на Украину и до последнего времени воевал в спецназе, создав свое спецподразделение.

Уточняется, что ранее Кудабеков также занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов». Спецназовец являлся активным участником Майдана и ветераном так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

До этого депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного думать не о прорывах на линии фронта, а о выживании Украины как государства. Таким образом он прокомментировал заявления военного для журнала The Economist.

Экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин также заявлял, что ВСУ в ходе боевых действий лишились всех своих подготовленных солдат, и резервов тоже больше нет.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.