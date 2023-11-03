Бойцы отряда специального назначения «Викинг» выявили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами на Артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, оказавшуюся в распоряжении агентства.

На опубликованных кадрах видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил укрепленную позицию ВСУ, а после уничтожил ее. В результате удара сдетонировали боеприпасы.

До этого руководитель пресс-центра группировки ВС России «Юг» Вадим Астафьев сообщал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила на Донецком направлении пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами украинской армии. По его словам, российские войска также поразили пункт управления 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Серебрянки.

27 октября РИА Новости передавало, что спецназ «Сибирь» Южного военного округа (ЮВО) ликвидировал группу бойцов ВСУ в блиндаже возле Клещеевки на Артемовском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.