«Сумасшедший рывок» бойца ХАМАС для подрыва танка ЦАХАЛ попал на видео

Боец ХАМАС совершил «сумасшедший рывок» из укрытия и «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава». Об этом сообщает обозреватель издания The War Zone Говард Альтман.

Уточняется, что видео, которое было распространено в социальных сетях, снято нашлемной камерой во время столкновений в районе Газы Зайтун. На кадрах видно, как военный выбрался из подземного укрытия, добежал до танка, установил на него самодельное взрывное устройство, а затем вернулся к укрытию, рядом с которым произвел выстрел из гранатомета.

«Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство на корпус танка рядом с задней частью его башни», — сказано в материале Альтмана.

На кадрах видеозаписи также видна яркая вспышка огня, но неизвестно, какие повреждения получил израильский танк.

Журналист отметил, что на кадрах есть подтверждение одной из самых больших проблем израильской армии, с которой она сталкивается в ходе наземной операции в секторе Газа. Боец ХАМАС смог беспрепятственно подбежать к бронетехнике, заложить СВУ и вернуться к туннелю, откуда выстрелил из гранатомета.

3 ноября представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова говорила, что движение ХАМАС, которое выпустило более 8 тысяч ракет по Израилю за три недели, до сих пор обладает ракетным потенциалом и обширным арсеналом оружия.

Накануне бывший начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании лорд Ричард Даннатт заявлял, что Армию обороны Израиля на территории сектора Газа ждет одна из самых сложных операций в военной истории.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.