Красный Крест сообщил о ротации в секторе Газа

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объявило о ротации персонала в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Международного комитета Красного Креста (МККК) Алену Синенко.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что семь сотрудников Красного Креста покинули территорию сектора Газа через КПП «Рафах» на египетской границе.

«Это часть процесса ротации персонала, целью которого является обеспечение наличия в Газе нужных кадров и профессиональных навыков. В рамках этого процесса ротации недавно в Газу прибыли 10 сотрудников МККК», — заявила Синенко.

Она добавила, что гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться, в связи с чем МККК призывает обеспечить беспрепятственный и регулярный доступ для гуманитарной помощи в Газу.

До этого глава МИД Израиля Эли Коэн в жесткой форме потребовал от МККК посетить заложников.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».