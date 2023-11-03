Нижняя палата конгресса США одобрила помощь Израилю без Украины

Палата представителей Соединенных Штатов проголосовала за предоставление военной помощи Израилю, при этом в документе проекта не упоминается Украина. Об этом сообщает телеканал С-SPAN.

В ходе голосования проект поддержали 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196 конгрессменов. По итогам голосования, проект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю будет направлен на рассмотрение в Сенат, верхнюю палату американского парламента. После этого законопроект должен подписать или отвергнуть президент Джо Байден.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден воспользуется правом вето, если конгресс США одобрит законопроект о помощи только Израилю без Украины.

По его словам, Байден уверен, что все дополнительные запросы касаются критически важных нужд в сфере безопасности Украины.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.