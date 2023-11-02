Единственным шансом стран Запада завершить украинский конфликт без репутационных потерь является передача России всех желанных территорий под видом отвлечения внимания на события в секторе Газа. Об этом в колонке для французского издания AgoraVox написал обозреватель Жюль Сейес.

Журналист отметил, что ситуация на Ближнем Востоке стала возможностью для западных лидеров плавно закончить операцию на Украине «вдали от видеокамер». В таком случае Москва могла бы тихо одержать победу, а Вашингтон и его союзники не лишились бы международного престижа.

Как указано в публикации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не имеют ресурсов для продолжения наступления. При этом организовать быструю капитуляцию Киева можно только одним способом — выполнить все требования российских властей.

По мнению Сейеса, такое развитие событий является результатом необдуманных решений Запада. Главным образом речь идет о событиях 2022 года, после которого Москва больше не может довольствоваться лишь обещанием нейтралитета Киева.

«Решение западных лидеров побудить своих украинских коллег продолжать боевые действия вынудило Россию вступить почти в лобовой конфликт с западным блоком. Мир изменился в апреле 2022 года благодаря нашим блестящим лидерам», — подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что в настоящее время инициатива в зоне боевых действий полностью принадлежит российским войскам. Изменить реальное положение дел на фронте не помогут даже попытки западных СМИ представить продолжение мобилизации на Украине как триумф, резюмировал журналист.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик.