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Финляндия хочет заключить с США соглашение Defence Cooperation Agreement 

YLE: Финляндия готовится заключить с США оборонное соглашение

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Victor Lisitsyn

Власти Финляндии в течение ближайшего времени намерены заключить с Соединенными Штатами оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA). Об этом сообщает YLE.

В публикации отмечается, что соглашение о сотрудничестве между двумя государствами может быть готово к принятию уже на следующей неделе.

По данным Helsingin Sanomat, Defence Cooperation Agreement могут подписать уже на этой неделе. Издание подчеркивает, что документ не предполагает точного определения мест размещения американских военных, как, например, в договоре с Норвегией, в котором за США закреплены три зоны.

До этого в Госдепартаменте США заявили, что Соединенные Штаты объявили о контракте на $500 млн на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет (ПРР) повышенной дальности AARGM-ER.

До этого Государственный департамент США одобрил возможную продажу Испании ЗРК Patriot Configuration-3+ и оборудования на общую сумму около $2,8 млрд.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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