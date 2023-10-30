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Стало известно, из-за чего зашли в тупик переговоры по заложникам в Газе

NBC: переговоры по заложникам в Газе осложнены из-за требования ХАМАС о топливе

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Ammar Awad/Reuters

Переговоры по поводу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, зашли в тупик после того, как палестинское движение ХАМАС потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа, однако при этом не стало гарантировать освобождение большого числа пленных с иностранным гражданством. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники.

Телеканал отмечает, что палестинское движение настаивает на получении топлива.

«Израильская и американская стороны плюс другие государства хотят освобождения большой группы своих граждан», — приводит телеканал слова бывшего американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

NBC утверждает, что переговоры по вопросу заложников зашли в тупик еще до того, как 27 октября израильская армия заявила о расширении своих операций в секторе Газа. Один из дипломатов указал, что еще 26 октября переговоры шли успешно, а их участники планировали достичь договоренности в выходные.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге с журналистами заявлял, что в секторе Газа удерживается не менее 230 заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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