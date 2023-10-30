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Израильские спецслужбы посчитали прослушку ХАМАС «бесполезной тратой сил»

NYT: Израиль перестал прослушивать движение ХАМАС в 2022 году

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Yousef Masoud/Global Look Press

Израильские спецслужбы с прошлого года прекратили прослушивать разговоры боевиков ХАМАС по рациям, сочтя данное занятие «бесполезным». Об этом сообщает The New York Times.

По информации СМИ, израильская Служба общей безопасности могла бы предсказать нападение палестинских боевиков на Израиль. Однако сделать это не удалось из-за якобы отказа прослушивать рации боевиков с 2022 года.

Как добавили источники газеты, такие меры были признаны военными Израиля «бесполезной тратой сил».

Еще в три часа ночи 7 октября по местному времени спецслужбы не смогли точно объяснить непривычную активность боевиков в секторе Газа. Первоначально активность могла быть воспринята как учения.

В американской газете пришли к выводу, что к ошибке Израиля привели еще несколько факторов. Так, Израиль долгое время верил, что наибольшая угроза еврейскому государству исходит от Ирана и якобы связанных с ним группировок.

Также американские спецслужбы в последние годы перестали помогать Израилю со сбором данных о ХАМАС.

До этого военные Израиля сообщили о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в сектора Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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Война в Израиле
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