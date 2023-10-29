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Украинский генерал оценил ситуацию на Купянском направлении

Кривонос считает, что Зеленский не обеспечил оборону на Купянском направлении

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Johanna Geron/Reuters

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не удалось наладить эффективное военное производство и защиту военных в зоне боевых действий на Купянском направлении, считает генерал-майор Вооруженных сил страны в отставке Сергей Кривонос. Об этом сообщается в эфире канала на YouTube Newsroom.

По мнению военного, Зеленскому стоило заниматься фортификационными работами, чтобы город не оказался не готов к обороне.

«Что мешало провести такие работы на Купянском направлении? Нарыть блиндажей и наставить зубов дракона до самого Харькова? Что мешало?», — задался вопрос Кривонос.

Он допускает, что в будущем ситуация на Купянском направлении для ВСУ только усугубится.

Как добавил Кривонос, на Украине не занимались военной промышленностью.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС Украины отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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