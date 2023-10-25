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Российские военные сообщили о предотвращении 15 атак ВСУ в зоне спецоперации

МО России: ВСУ потеряли на Купянском направлении больше 145 военных

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российским военным удалось отразить свыше 10 атак украинских бойцов на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий во взаимодействии с авиацией, огнем артиллерии и ударами тяжелых огнеметных систем отразили 15 атак», — пояснили в российском военном ведомстве.

Во время боевых действий ВС России нанесли поражение подразделениям 14-й, 32-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

«Потери противника составили более 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два автомобиля», — отметили представители Минобороны РФ в ежедневной сводке.

До этого в Минобороны подтвердили, что Вооруженные силы РФ отразили пять атак и уничтожили до 50 украинских солдат под Купянском. Боевые столкновения происходили в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Сергеевка ЛНР.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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