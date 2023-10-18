Российские танкисты готовятся к охоте на Abrams в зоне спецоперации

Сообщения о поставках натовской боевой техники Вооруженным силам Украины спровоцировала огромный ажиотаж у танкистов ВС РФ, под Работино они готовятся к боевой встрече с танками США Abrams. Такой информацией поделился командир танкового батальона ВС России капитан Самбу Хутаков в беседе с РИА Новости.

«Какой здесь был ажиотаж среди танкистов — кто должен был первый этого «Леопарда» поймать, «Брэдли», — утверждает военный.

По словам Хутакова, танкисты его подразделения ждут появления первых американских танков М1 Abrams к концу текущего года или в начале будущего, однако готовы к встрече с ними и прямо сейчас.

«Нашим танкистам просто дайте волю. Дайте волю, и они пойдут. Не знаю. Если танка не будет — с РПГ пойдут», — сказал он.

Накануне представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что страна поставила на Украину все обещанные ранее танки Abrams.

Ранее американский ветеран рассказал, чего стоит ожидать от танков Abrams на фронтах СВО.