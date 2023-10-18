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В Еврокомисии заявили, что гумпомощь для сектора Газа передадут Красному Кресту в Египте

Еврокомиссия: ЕС будет передавать гумпомощь для Газы Красному Кресту в Египте

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Reuters

Европейский союз (ЕС) будет передавать гуманитарную помощь представителям Красного Креста в Египте. Об этом сообщил во время брифинга в Брюсселе представитель Еврокомиссии Баляш Ужвари, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ЕС запустил воздушный коридор для доставки гумпомощи жителям сектора Газа. Ужвари обратил внимание, что Евросоюз продолжает помогать Палестине.

«Мы утроили помощь, она теперь составляет примерно 75 млн евро, мы делаем все возможное, чтобы доставить ее через наших гуманитарных партнеров. <...> Первый рейс состоялся в понедельник, второй будет отправлен в четверг. В Египте помощь будет передана Красному Кресту, они подготовят эту помощь к отправке в Газу, она попадет нуждающимся, как только доступ будет открыт», — пояснил Ужвари.

Россия в свете удара по больнице в секторе Газа считает необходимым открыть гуманитарные коридоры и организовать эвакуацию населения. В МИД подчеркнули, что это остановило бы надвигающуюся гуманитарную катастрофу.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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