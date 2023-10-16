В Германии раскрыли, что Россия сделала с техникой Запада

Немецкий журналист Юлиан Репке утверждает, что западное оружие, поставляемое на Украину, не принесло никаких результатов, поскольку армия России эффективно его уничтожает. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, западные танки и БТР оказались бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов.

Журналист добавил, что тактика ВС РФ не позволяет украинской стороне использовать западную технику по назначению.

До этого один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур заявил, что власти Германии не должны прекращать поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Он добавил, что помощь Киеву не должна быть забыта в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что королевство намерено передать Украине дополнительные снаряды, предназначенные для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Глава правительства сообщил, что 13 октября посетил украинский город Одессу. По его словам, поездка состоялась по приглашению президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.