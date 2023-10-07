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В Тель-Авиве на фоне обстрелов из Газы отменили все мероприятия и закрыли пляжи

Власти Тель-Авива отменили все мероприятия и закрыли пляжи на фоне обстрелов

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Itai Ron/Reuters

Власти Тель-Авива решили отменить в городе все общественные мероприятия, а также закрыть городские пляжи после массированных обстрелов со стороны сектора Газа. Об этом сообщила в Telegram-канале советник мэра города Илана Михаэли.

«Муниципальные патрули по всему городу готовы оказать помощь всем нуждающимся», — цитирует ТАСС слова Михаэли.

До этого глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммад Деф обвинил израильскую сторону в оккупации и вторжениях в мечеть Аль-Акса. Он добавил, что движение начало масштабную операцию «Потоп Аль-Аксы» и выпустило по Израилю пять тысяч ракет. Деф призвал всех палестинцев взяться за оружие.

После начала обстрела армия Израиля перекрыла дороги вокруг сектора Газа.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна «переживает непростое время». Он призвал население следовать всем указаниям Командования тыла и сохранять спокойствие.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне.

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