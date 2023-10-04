Минобороны Украины признало потери ВСУ при попытке высадиться в Крыму

Вооруженные силы Украины понесли потери при попытке высадить десант на территории Крыма. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Юсов, сообщает издание «Украинская правда».

«Произошел бой... К сожалению, есть потери среди украинских защитников», — приводит слова Юсова.

4 октября Минобороны России сообщало, что российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. В ведомстве заявляли, что для отражения нападения в воздух подняли самолеты Воздушно-космических сил РФ. Отмечается, что диверсанты передвигались на быстроходном катере и трех гидроциклах в сторону мыса Тарханкут. У диверсантов обнаружили винтовки M4 и осколочные гранаты.

Позже в сети появились кадры допроса одного из участников украинской ДРГ, взятого в плен. Мужчина рассказал, что всего группа состояла из 16 человек.

Также Глава Крыма Сергей Аксенов писал в своем Telegram-канале, что каждого нарушителя границ ждет наказание.

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