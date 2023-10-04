Миротворцы РФ ведут патрулирование населенных пунктов Карабаха

Согласно сообщению Министерства обороны России, российские миротворцы продолжают выполнять задачи по патрулированию населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают мониторинг обстановки и осуществляют патрулирование по маршрутам в населенных пунктах Нагорного Карабаха. В течение последних суток не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Минобороны напомнило, что поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом (Ханкенди) с целью предотвращения кровопролития, обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали значительное количество военной техники и боеприпасов. Работы по восстановлению газоснабжения региона также продолжаются при участии военнослужащих российского миротворческого контингента и совместной группы Азербайджана и Карабаха.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.