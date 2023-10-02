ВСУ обстреляли пункт пропуска в Курской области

В Курской области обстреляли из танков автомобильный пункт пропуска Крупец. По информации Telegram-канала Mash, за последние три часа было совершено как минимум 20 прилетов.

На пункте пропуска есть повреждения. При этом никаких военных объектов рядом с ним нет. То есть целью украинских военных был обычный гражданский объект, отметил Telegram-канал. Информации о пострадавших пока не поступало.

Telegram-канал Shot уточнил, что сперва ВСУ атаковали Крупец 11 артиллерийскими снарядами калибра 122 мм, обстрел велся около двух часов. Позднее по нему выпустили 15 минометных снарядов калибра 120 мм в течение получаса.

Накануне ВСУ вели обстрел Брянской области со стороны Украины на протяжении получаса. Под обстрел попало село Случевск Погарского района, находящееся в 1,1 км от границы с Украиной.

До этого село Гоголевка в Суджанском районе Курской области попало под обстрел со стороны Украины, пострадало несколько зданий. В тот же день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе системы ПВО в Курском районе.

Ранее Минобороны Армении обвинило азербайджанские ВС в обстреле машин с едой для армянских ВС.