В Великобритании предложили Киеву активизировать мобилизацию

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке The Daily Telegraph посоветовал украинскому руководству активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления.

Согласно данным экс-министра, средний возраст украинских солдат на фронте превышает 40 лет. Он отметил, что понимает желание президента Украины Владимира Зеленского сберечь молодежь для будущего, но также он признал, что людские ресурсы России намного больше.

«Точно так же, как Великобритания сделала в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время провести переоценку масштабов украинской мобилизации», — написал Уоллес.

31 августа стало известно, что Бен Уоллес подал в отставку, направив соответствующее прошение премьер-министру королевства Риши Сунаку. Экс-министр обороны отметил, что для него было честью «внести свой вклад в реагирование правительства на целый ряд угроз», в том числе инциденты в Солсбери, теракты в Лондоне в 2017 году, а также в ситуации в Афганистане, Судане и на Украине.

Новым министром обороны Британии назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

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