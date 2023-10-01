Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки смогли сбить украинский штурмовик Су-25 в небе над Клещеевкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Кроме того, были поражены почти 40 беспилотных летательных аппаратов и другие цели в зоне боевых действий, уточнили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — пояснили в российском МО.

Как уточняется, за сутки российская ПВО сбила пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 37 беспилотников. Речь о сбитых БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области, добавили российские военные.

Также Минобороны РФ сообщило о попытке ракетной атаки ВСУ по Крыму. В министерстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили в воздухе украинские ракеты.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.