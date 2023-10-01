Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР

Минобороны России: в районе Клещеевки сбит штурмовик Су-25 ВСУ

close
100%
Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки смогли сбить украинский штурмовик Су-25 в небе над Клещеевкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Кроме того, были поражены почти 40 беспилотных летательных аппаратов и другие цели в зоне боевых действий, уточнили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — пояснили в российском МО.

Как уточняется, за сутки российская ПВО сбила пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 37 беспилотников. Речь о сбитых БПЛА в ЛНР, ДНР и Запорожской области, добавили российские военные.

Также Минобороны РФ сообщило о попытке ракетной атаки ВСУ по Крыму. В министерстве подчеркнули, что дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили в воздухе украинские ракеты.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий