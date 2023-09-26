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Российские средства ПВО перехватили несколько снарядов, бомбу и ракету производства США

МО: силы ПВО РФ перехватили пять снарядов HIMARS, бомбу JDAM и ракету HARM

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Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за минувшие сутки несколько снарядов, бомбу и противорадиолокационную ракету американского производства на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За сутки перехвачены: пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба JDAM, а также противорадиолокационная ракета HARM производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях были уничтожены 57 украинских беспилотников.

Как заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, вооружение, которое Запад передает Украине, оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается на поле боя.

По данным Forbes, в ходе спецоперации российские дроны вывели из строя два шведских танка Strv 122 на Украине, о поставках которых сообщали в Стокгольме недавно.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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