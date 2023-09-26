Стало известно о желании Киева получить аналог российских «Калибров»

Киев хочет попросить у западных стран крылатые ракеты большой дальности для бомбардировщиков, пишет издание Economist, ссылаясь на источник в Генеральном штабе Украины.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в аналоге российских «Калибров» и Х-101. Источник пояснил, что из-за скорости, маневренности и скрытности это оружие сложно перехватить.

Бывший офицер армии США, экс-советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс уверен, что поставка Украине 2 тыс. кассетных реактивных боеприпасов приведет к окончанию военных действий: M26 DCIPM позволят ВСУ эффективнее противодействовать артиллерии РФ. «Газета.Ru» разобралась, что из себя представляют эти снаряды и почему США долго игнорировали ракетную артиллерию, но с появлением M26 полюбили ее. Военный эксперт Михаил Ходаренок оценил, как эти снаряды могут изменить ситуацию в зоне СВО.

Ранее ФРГ отправила ВСУ пусковые установки системы ПВО и дымовые снаряды.