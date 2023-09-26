Украина частично перенесла производство ракет из-за удара России

Часть производства ракет на Украине вывели за пределы страны после российского удара. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

Он подчеркнул, что производство ракет Украиной — это закрытая программа, поэтому никто не скажет журналистам, в каком статусе она находится.

«Что я могу вам сказать, так это то, что, к сожалению, Россия ударила по месту, где собирали эти ракеты ... Теперь мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны», — сказал Данилов.

В интервью секретарь СНБО Украины также заявил, что украинские войска не будут использовать американские тактические ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он объяснил это соглашениями с партнерами страны. По его словам, ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты украинской территории.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 км.

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