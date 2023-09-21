Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ сообщило о случаях нарушения режима прекращения огня в Карабахе

МО РФ: в Нагорном Карабахе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня

close
100%
AP

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщили в российском Минобороны.

«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Шушинском (два) и Мардакертском районах (три)», — говорится в опубликованном оборонным ведомством бюллетене.

По данным фактам командование российского миротворческого контингента при сотрудничестве азербайджанской стороны и представителей Карабаха проводит соответствующее разбирательство.

В Минобороны также сообщили, что в расположении миротворческого контингента остаются 1340 мирных жителей, в их числе 607 детей. Для них организовано горячее питание, им оказывают медицинскую помощь.

О готовности принять беженцев из Нагорного Карабаха также заявил Ереван.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях