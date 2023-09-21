Минобороны РФ сообщило о случаях нарушения режима прекращения огня в Карабахе

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщили в российском Минобороны.

«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Шушинском (два) и Мардакертском районах (три)», — говорится в опубликованном оборонным ведомством бюллетене.

По данным фактам командование российского миротворческого контингента при сотрудничестве азербайджанской стороны и представителей Карабаха проводит соответствующее разбирательство.

В Минобороны также сообщили, что в расположении миротворческого контингента остаются 1340 мирных жителей, в их числе 607 детей. Для них организовано горячее питание, им оказывают медицинскую помощь.

О готовности принять беженцев из Нагорного Карабаха также заявил Ереван.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.