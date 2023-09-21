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Стали известны причины появления инверсионных следов в небе над Ростовом

В ростовском кабмине связали появление инверсионных следов в небе с учениями

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В министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области объяснили появление инверсионных следов в небе над регионом плановыми военными учениями, передает ТАСС.

О появлении необычных следов в небе сообщили местные СМИ.

18 сентября Минобороны России провело учения по защите Северного морского пути.

Учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове, в них принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

До этого в России на территории трех регионов началось масштабное учение РВСН с 3 тыс. военных.

На видео, размещенном Минобороны РФ, показан выезд ракетного комплекса и машин сопровождения из ангара и проезд по дороге на небольшой скорости.

Отмечается, что в проведении учения задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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