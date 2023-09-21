В Германии удивились дальности полета российского дрона «Ланцет»

Российский беспилотник «Ланцет» способен поражать цели на куда большем расстоянии, чем ожидалось. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал немецкий журналист Юлиан Репке.

По его словам, один из последних ударов данного вида БПЛА по украинскому истребителю МиГ-29 продемонстрировал его способность преодолевать дистанцию около 80 км. При этом раньше считалось, что «Ланцеты» не могут поражать цели на расстоянии более 45 км.

«Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии», — указал Репке.

16 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Долгинцево. Последний расположен в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области.

Согласно заявлению ведомства, в результате атаки удалось уничтожить два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25. Позже обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс рассказал, что в ходе операции бойцы Вооруженных сил РФ применили беспилотник «Ланцет». Как сказал журналист, произошедшее могло стать боевым дебютом модифицированной версии дрона.

Ранее российские подразделения начали использовать БПЛА «Упырь» на Донецком направлении.