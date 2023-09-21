В ЛНР заявили о попытках ВСУ создать ударные группы на Купянском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается создать две ударные группы вблизи населенного пункта Петропавловка на Купянском направлении. Таким образом Киев хочет взять в полукольцо российские войска в указанном районе, передает РИА Новости со ссылкой на подполковника Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

По словам эксперта, в настоящее время украинские подразделения наращивают силы около сел Кучеровка и Подолы. Данные населенные пункты расположены на территории Харьковской области, уточнил он.

«Исходя из количества личного состава, вооружения и техники, вероятнее всего, замыслом украинского командования является создание ударных групп, которые в случае поступления боевого распоряжения возьмут в полукольцо наши подразделения в районе Петропавловки», — добавил Марочко, сославшись на собственные источники.

Также он подчеркнул, что новые группировки ВСУ могут представлять определенную угрозу для российских отрядов на флангах.

20 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные за сутки ликвидировали более 65 украинских солдат на Купянском направлении. Также, по данным ведомства, в ходе сражений ВСУ лишились зенитного ракетного комплекса M1097 Avenger и самоходной гаубицы М109 Paladin.

Ранее российский истребитель нанес удар по пункту дислокации украинских войск под Харьковом.