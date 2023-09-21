Губернатор Севастополя заявил о готовности всех служб города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что информация о том, что в районе города было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), является неправдой. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) работают в районе Крымской зоны.

«В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки», — написал Развожаев.

До этого Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона предприняла попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.