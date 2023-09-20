ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из ствольной артиллерии обстреляли населенный пункт Максимовка Шебекинского городского округа.

По словам главы региона, частный жилой дом из-за прямого попадания получил повреждения.

«Сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка», — написал он.

Гладков заявил, что в результате атаки пострадала хозяйка этого дома.

«В момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, от госпитализации она категорически отказалась», — добавил Гладков.

Кроме того, небольшие повреждения получил второй жилой дом. По информации Гладкова, у него выбиты окна, посечены фронтоны.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают 3 населенных пункта: с. Поповка, с. Максимовка и с. Бершаково», — добавил губернатор.

Аварийные службы должны приступить к устранению последствий в ближайшее время.

18 сентября Вячеслав Гладков сообщал, что обстрел со стороны ВСУ повредил линию электропередачи Грайворонского городского округа Белгородской области.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.